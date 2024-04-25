Тертель: КГБ ликвидировал украинскую резидентуру в Беларуси

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Cхроны, созданные украинскими спецслужбами, ликвидированы в Беларуси, заявил председатель КГБ Иван Тертель на заседании Всебелорусского народного собрания передает корреспондент Sputnik.
По его словам, для белорусских спецслужб уже стало рутинной работой пресекать переброску оружия и диверсантов с украинской территории. В этом смысле граница с Украиной стала горячей точкой. За прошлый и текущий год пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки.
«Обустроенные украинскими спецслужбами схроны выявлены и ликвидированы в Дрогичинском, Пинском, Малоритском, Кобринском, Ивановском, Ельском, Лоевском, Лельчицком, Хойникском районе на Полесье, в Дзержинском и Червенском районах Минской области», — перечислил он.
Иван Тертель также рассказал, что была ликвидирована украинская резидентура из числа жителей Дрогиченского, Лоевского и других районов общей численностью около 20 человек.
«За содействие спецслужбам Украины, шпионаж и террористическую деятельность задержаны, в том числе, с поличным более 30 человек», — добавил председатель КГБ.
Он добавил, что в ходе этих мероприятий были изъяты боевые дроны, высокотехнологичные взрывные устройства, в которых использовались взрывчатые вещества американского и английского производства общей массой на сотни килограммов. Были предотвращены подрывы железнодорожных путей в Толочинском, Червенском и Минском районах.
Иван Тертель выразил обеспокоенность в связи с политикой украинских властей, которые держат у себя на территории Белорусской добровольческий корпус, полк Калиновского, батальоны Волат, Литвин (признаны в Беларуси незаконными экстремистскими формированиями) и прочие. Данные боевики вынашивают планы вооруженного вторжения в Беларусь с захватом населенного пункта и перемещением туда подготовленной за рубежом оккупационной администрации.
«Всего на территории Украины прошли различные стадии подготовки до тысячи боевиков, которых планируется задействовать для реализации указанных планов», — подчеркнул он.