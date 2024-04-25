Тертель: КГБ ликвидировал украинскую резидентуру в Беларуси

По его словам, для белорусских спецслужб уже стало рутинной работой пресекать переброску оружия и диверсантов с украинской территории. В этом смысле граница с Украиной стала горячей точкой. За прошлый и текущий год пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки.