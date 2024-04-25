Техногенный пожар в Омске. Как это было

«Причина пожара будет установлена, в настоящее время выехала лаборатория. По результатам проведенного ею исследования будет дан ответ, что же всё-таки произошло. Это производственная территория. Арендатор производил работы по перекачке легковоспламеняющейся жидкости, в результате чего произошло возгорание, — рассказал заместитель прокурора Советского округа Максим Огарь. — Это очень опасно. Хорошо, что здесь быстро сработали пожарные. Огонь не перекинулся на территорию предприятия, обошлось без пострадавших. Но, конечно же, ситуация чревата тяжкими последствиями».