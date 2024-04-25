Техногенный пожар в Омске. Как это было

Каждый раз, видя столб дыма, в районе городка Нефтяников горожане вздрагивают. В случае пожара на любом из крупных предприятий, расположенных в северной промзоне, последствия могут быть колоссальными по разрушительной силы.
Сегодня, 25 апреля, омичи заметили огромный столб густого чёрного дыма в Советском округе. О его размерах можно судить по тому, что задымление было видно практически из любой точки города.
Сообщение о возгорании на Красноярском тракте, 103/1 поступило в дежурную часть МЧС в 11:40. На место направили 18 машин, 66 пожарных и два специализированных поезда — со стороны станций «Комбинатская» и «Омск-Пассажирский». Благодаря быстрому реагированию распространение огня предотвратили, помощь второго поезда не понадобилась.
Когда мы ехали на место, мимо неслись одна за другой пожарные машины. На въезде в грузовой склад, где произошло ЧП, дежурила скорая. Как рассказали медики порталу Om1.ru, их помощь никому не потребовалась. Эта бригада уже собиралась уезжать, её сменила другая, которая дежурила до окончания всех работ.
Как выяснилось на месте, горели три цистерны с нефтепродуктами общим объёмом 79 кубических метров. Отсюда и чёрный дым.
На месте работали все экстренные службы: сотрудники МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора, дознаватели УМВД, а также и.о. прокурора Соверсткого округа Максим Огарь. Происшествию присвоили вторую степень сложности. Такого масштаба техногенный пожар в последний раз — также примерно в это время — был два года назад в послеке Новоалександровка. Тогда огонь перекинулся на жилые дома, были пострадавшие и погибшие.
«Причина пожара будет установлена, в настоящее время выехала лаборатория. По результатам проведенного ею исследования будет дан ответ, что же всё-таки произошло. Это производственная территория. Арендатор производил работы по перекачке легковоспламеняющейся жидкости, в результате чего произошло возгорание, — рассказал заместитель прокурора Советского округа Максим Огарь. — Это очень опасно. Хорошо, что здесь быстро сработали пожарные. Огонь не перекинулся на территорию предприятия, обошлось без пострадавших. Но, конечно же, ситуация чревата тяжкими последствиями».
Локализизовать огонь получилось в 13:25, полностью потушить в 14:46.
«Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, — пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области Владимир Самусев. — Пострадавших нет».