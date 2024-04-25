Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Батайске в одной из школ ученик угрожал ножом педагогам

На месте работает полиция.

Источник: РИА "Новости"

В Батайске в одной из школ ученик угрожал ножом педагогам. ЧП произошло 25 апреля. Очевидцы происходящего выложили видеоролики в соцсетях и сообщили, что на месте работает полиция.

Ситуацию прокомментировал глава администрации Батайска Роман Волошин:

«По ситуации в школе № 4: состоялся конфликт между учеником и учителем. Сотрудниками управления образования приняты оперативные меры по недопущению его развития. Держу ситуацию на контроле», — сообщил градоначальник.

Он также призвал не вестись на провокации и доверять только проверенным источникам информации.

По слухам, инициатор происходящего — представитель одной из этнических групп. Он пугал учителей ножом и грозился позвать на разборки своих родственников и товарищей. Эта информация официально не подтверждена, сведения уточняются.

А ранее экс-депутат Федяев рассказал о поборах в нескольких донских школах.