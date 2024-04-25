В Батайске в одной из школ ученик угрожал ножом педагогам. ЧП произошло 25 апреля. Очевидцы происходящего выложили видеоролики в соцсетях и сообщили, что на месте работает полиция.
Ситуацию прокомментировал глава администрации Батайска Роман Волошин:
«По ситуации в школе № 4: состоялся конфликт между учеником и учителем. Сотрудниками управления образования приняты оперативные меры по недопущению его развития. Держу ситуацию на контроле», — сообщил градоначальник.
Он также призвал не вестись на провокации и доверять только проверенным источникам информации.
По слухам, инициатор происходящего — представитель одной из этнических групп. Он пугал учителей ножом и грозился позвать на разборки своих родственников и товарищей. Эта информация официально не подтверждена, сведения уточняются.
А ранее экс-депутат Федяев рассказал о поборах в нескольких донских школах.