Военных задержали за тройное убийство в зоне СВО

Александр Кайгородцев из Новосибирской области ранее был судим за убийство, а когда отбывал срок в колонии, получил еще один — за участие в незаконном обороте наркотиков. Через забор ИК перебросили электрод с прикрепленным к нему зельем, который заключенный подобрал, получив с учетом неотбытого еще пять лет и пять месяцев строгого режима. Выйдя на свободу в 2020 году, Кайгородцев нарушал возложенные на него запреты, в том числе в виде пребывания в ночное время по месту регистрации и отказ от употребления спиртного в общественных местах. За это ему назначили шесть месяцев условного наказания.