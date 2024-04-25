Военных задержали за тройное убийство в зоне СВО

В Херсонской области задержаны двое военнослужащих, которые признались в убийстве четырех человек, совершенном ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Среди жертв — глава Абрикосовки. Одним из предполагаемых преступников оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное убийство, житель Новосибирской области.
О преступлении в полицию сообщила фельдшер больницы в Подо-Калиновке — небольшом, около 1,7 тыс. жителей, населенном пункте. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили в одном из домов труп женщины — судя по гильзам, она была убита выстрелами из автомата Калашникова калибром 5,45 мм. Затем, чтобы скрыть следы преступления, убийцы облили тело горючим и бросили гранату. От взрыва произошел пожар, но погибшую все равно опознали.
По горячим следам в селе задержали военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые признались в убийстве и написали явки с повинной.
Они же рассказали, что в соседнем селе Абрикосовка убили своего сослуживца и еще одну женщину, трупы которых также сожгли и подорвали.
Одной из жертв оказалась глава администрации поселка Абрикосовка Любовь Тымчак. В связи с ее гибелью в Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур. Причем сообщалось, что женщина могла стать жертвой обстрела со стороны ВСУ.
Задержанные, по некоторым данным, служили в 144-й мотострелковой бригаде. Предполагается, что преступление они могли совершить на почве алкогольного опьянения.
Александр Кайгородцев из Новосибирской области ранее был судим за убийство, а когда отбывал срок в колонии, получил еще один — за участие в незаконном обороте наркотиков. Через забор ИК перебросили электрод с прикрепленным к нему зельем, который заключенный подобрал, получив с учетом неотбытого еще пять лет и пять месяцев строгого режима. Выйдя на свободу в 2020 году, Кайгородцев нарушал возложенные на него запреты, в том числе в виде пребывания в ночное время по месту регистрации и отказ от употребления спиртного в общественных местах. За это ему назначили шесть месяцев условного наказания.
В суде тогда приводились данные о том, что нарушитель Кайгородцев воспитывался в полной семье, задержек в физическом развитии или каких-либо умственных отклонений у него не было. На учете психиатра не состоял.
Теперь в случае, если вина Кайгородцева в тройном убийстве будет доказана, ему грозит пожизненный срок.