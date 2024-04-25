Пермский краевой суд изменил приговор экс-чиновнице Елене Лопаевой

Приговор бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой изменён, сообщает Пермский краевой суд.
Об этом в региональной инстанции сообщили 25 апреля. Судебная коллегия по уголовным делам назначила экс-чиновнице дополнительное наказание. Лопаевой будет запрещено занимать должности, связанные с функциями представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе, в органах местного самоуправления на один год.
Коллегия не удовлетворила жалобы защитника и бывшей чиновницы и оставила остальную часть приговора без изменения.
Напомним, бывший зампред правительства Прикамья Елена Лопаева осуждена за присвоение 68 миллионов рублей из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Бывший директор фонда Елена Найданова находится в федеральном розыске. Приговор экс-чиновнице был вынесен 31 января Ленинским районным судом. Ей назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что фонд потребовал, чтобы женщина возместила присвоенные средства.