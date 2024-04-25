Пермский краевой суд изменил приговор экс-чиновнице Елене Лопаевой

Об этом в региональной инстанции сообщили 25 апреля. Судебная коллегия по уголовным делам назначила экс-чиновнице дополнительное наказание. Лопаевой будет запрещено занимать должности, связанные с функциями представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе, в органах местного самоуправления на один год.