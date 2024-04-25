В Петербурге скончалась студентка, впавшая в кому после сдачи норм ГТО

В Петербурге скончалась студентка университета промтехдизайна, которая неделю назад впала в кому после сдачи нормативов ГТО.
20-летняя София сдала нормы ГТО на «отлично», а затем пошла в раздевалку и потеряла сознание. Её быстро доставили в реанимацию, где диагностировали кровоизлияние в мозг и остановку сердца. Врачам Мариинской больницы удалось реанимировать девушку. Однако она в течение недели оставалась в коме.
Вечером 24 апреля медики всё-таки констатировали смерть: сердце студентки не выдержало. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Выяснилось, что погибшая девушка активно занималась спортом. Накануне она выдержала сложные соревнования по жиму штанги лёжа. Знакомые и близкие выражают слова соболезнования на личной странице Софии в соцсетях.