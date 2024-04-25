В Петербурге скончалась студентка, впавшая в кому после сдачи норм ГТО

20-летняя София сдала нормы ГТО на «отлично», а затем пошла в раздевалку и потеряла сознание. Её быстро доставили в реанимацию, где диагностировали кровоизлияние в мозг и остановку сердца. Врачам Мариинской больницы удалось реанимировать девушку. Однако она в течение недели оставалась в коме.