В Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательстве

Отмечается, что задержанные вымогали деньги с людей с применением насилия.
«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на вымогательстве денежных средств с применением физического насилия», — говорится в сообщении.
Подозреваемые задержаны с поличным при попытке получить с местных жителей часть денежных средств в размере 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Двое задержанных решением Сакского районного суда заключены под стражу на два месяца. Третьему фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения преступлений, а также других причастных к деятельности ОПГ лиц, заключили в ведомстве.
Ранее пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что бывшему депутату и предпринимателю Нижнегорского района Крым предъявлено обвинение в вымогательстве.