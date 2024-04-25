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В Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. В Крыму задержаны члены организованной преступной группы при получении крупной суммы денег от граждан. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что задержанные вымогали деньги с людей с применением насилия.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на вымогательстве денежных средств с применением физического насилия», — говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны с поличным при попытке получить с местных жителей часть денежных средств в размере 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Двое задержанных решением Сакского районного суда заключены под стражу на два месяца. Третьему фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения преступлений, а также других причастных к деятельности ОПГ лиц, заключили в ведомстве.

Ранее пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что бывшему депутату и предпринимателю Нижнегорского района Крым предъявлено обвинение в вымогательстве.