Житель Уфы получил 6 лет тюрьмы за убийство отца

Злоумышленник взял нож и ударил им несколько раз по разным частям тела своего отца. После этого он закрыл гараж и ушел. Когда супруга потерпевшего забеспокоилась, он вернулся и помогал искать отца вместе с ней и младшим братом. На следующий день младший брат вместе с матерью обнаружили тело. Злоумышленник вновь приехал на место преступления, однако вскоре сел в свой автомобиль и скрылся.