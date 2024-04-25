Житель Уфы получил 6 лет тюрьмы за убийство отца

2 октября 2023 года 60-летний потерпевший вместе с сыном приехали в гараж. Там между ними произошла ссора на почве высказанных отцом претензий в адрес сына о неумении распоряжаться деньгами и наличия кредита с большой переплатой.
Злоумышленник взял нож и ударил им несколько раз по разным частям тела своего отца. После этого он закрыл гараж и ушел. Когда супруга потерпевшего забеспокоилась, он вернулся и помогал искать отца вместе с ней и младшим братом. На следующий день младший брат вместе с матерью обнаружили тело. Злоумышленник вновь приехал на место преступления, однако вскоре сел в свой автомобиль и скрылся.
Суд приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.