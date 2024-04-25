Подросток скончался от удара током во дворе дома в Павлодаре

Трагедия произошла во дворе одного из многоквартирных домов в селе Мойылды. Бригада скорой обнаружила подростка на земле без признаков жизни. В течение 40 минут медики пытались реанимировать несовершеннолетнего, но безуспешно.
«Несчастный случай произошел на ТП-4. Подросток 2007 года рождения залез на крышу трансформаторной подстанции и попал под напряжение. В социальных сетях писали, что якобы несовершеннолетний полез за мячом, который залетел в трансформаторную будку. Но это не так. Правоохранительные органы сейчас выясняют обстоятельства», — сообщил аким села Мойылды Женис Абикен.
С его слов, трансформаторная подстанция представляет собой кирпичное здание, которое находится недалеко от жилой застройки и обеспечивает электричеством несколько многоквартирных и частных домов. По данным пресс-службы АО «Павлодарэнерго», подстанция имеет напряжение 10/04 киловольт.
«По факту гибели подростка назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Добавим, как рассказал аким села Мойылды, погибший учился в одном из колледжей Павлодара. В Мойылды он приехал к бабушке погостить.