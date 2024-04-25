Подросток скончался от удара током во дворе дома в Павлодаре

«Несчастный случай произошел на ТП-4. Подросток 2007 года рождения залез на крышу трансформаторной подстанции и попал под напряжение. В социальных сетях писали, что якобы несовершеннолетний полез за мячом, который залетел в трансформаторную будку. Но это не так. Правоохранительные органы сейчас выясняют обстоятельства», — сообщил аким села Мойылды Женис Абикен.