В Волгограде арестовали подростка, напавшего на участника СВО

«На К., который находился в отпуске по ранению, в ночь с 31 марта на 1 апреля на улице Краснополянской напали незнакомцы. По словам потерпевшего, его ударили по голове, повалили на землю, избили ногами и забрали мобильный телефон и банковскую карту. На ней находились зарплата и социальные выплаты. Фигуранты сняли с нее 3 млн 238 тыс. 944 рубля», — рассказывает руководитель пресс-службы судов области Екатерина Вальковская.