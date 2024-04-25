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В Волгограде арестовали подростка, напавшего на участника СВО

Дзержинский райсуд Волгограда поддержал позицию следствия и заключил под стражу 16-летнего Р.

Подростка подозревают в нападении на военнослужащего, принимающего участие в спецоперации на Украине.

«На К., который находился в отпуске по ранению, в ночь с 31 марта на 1 апреля на улице Краснополянской напали незнакомцы. По словам потерпевшего, его ударили по голове, повалили на землю, избили ногами и забрали мобильный телефон и банковскую карту. На ней находились зарплата и социальные выплаты. Фигуранты сняли с нее 3 млн 238 тыс. 944 рубля», — рассказывает руководитель пресс-службы судов области Екатерина Вальковская.

Под стражей Р. останется до 18 июня. Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили в отношении отца, который проломил голову новорожденной ботинком.