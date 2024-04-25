Мать и 8 детей отравились угарным газом в СКО

В пресс-службе областного департамента полиции проинформировали, что 25 апреля в 11:00 поступило сообщение о том, что в Айыртауском районе в районную больницу обратились пациенты с жалобой на отравление угарным газом.
«Данное сообщение зарегистрировано в книге учета информации», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ЧП произошло в селе Антоновка Айыртауского района СКО.
«В частном доме получили отравление угарным газом и госпитализированы в районную больницу члены одной семьи: женщина 1990 года рождения и восемь ее несовершеннолетних детей 2009, 2011, 2012 (двойняшки), 2015, 2016, 2017 и 2018 годов рождения. Предварительно, все они получили отравление вследствие нарушения правил эксплуатации печи на твердом топливе, а точнее преждевременного закрытия заслонки печи».
Семья переехала в дом, где произошло ЧП, 23 апреля временно, на период ремонта в своем доме. В департаменте по ЧС подчеркивают, что по основному адресу проживания семьи сотрудники не только проводили подворовый обход с вручением памяток по соблюдению правил пожарной безопасности, но и 23 января этого года даже установили в доме датчик угарного газа.
«С членами данной семьи проводилась профилактическая работа по соблюдению ими правил пожарной безопасности», — заключили спасатели.
В пресс-службе областного управления здравоохранения рассказали, что пятеро детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
«Женщина госпитализирована в терапевтическое отделение. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Трое детей в детском отделении, их состояние стабильное. У пятерых детей состояние тяжелое, они находятся в реанимации районной больницы», — сообщила корреспонденту Tengrinews.kz пресс-секретарь управления здравоохранения Гульнара Сайлау.
Она уточнила, что перевозить пациентов в Петропавловск не стали, помощь в полном объеме им оказывают в Айыртауской районной больнице. Областные врачи при необходимости проводят консультации в онлайн-режиме.
Тела детей нашли на месте пожара в Атырауской области 25 апреля ранним утром в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области, по данным пресс-службы регионального ДЧС, в квартире на втором этаже произошел пожар. Прибывшие пожарные обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Маму детей и одного мужчину госпитализировали в реанимацию. Они были без сознания.