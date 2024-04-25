Мать и 8 детей отравились угарным газом в СКО

Семья переехала в дом, где произошло ЧП, 23 апреля временно, на период ремонта в своем доме. В департаменте по ЧС подчеркивают, что по основному адресу проживания семьи сотрудники не только проводили подворовый обход с вручением памяток по соблюдению правил пожарной безопасности, но и 23 января этого года даже установили в доме датчик угарного газа.