Уровень воды в Балхаше поднялся на 15 см

По ее словам, если 1 января в озере уровень составлял 159 см, то теперь показатель достиг 174 см.
«Отмечу, что в этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому, появилась возможность направить более 2 кубокилометров воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш. Западно-Казахстанский филиал “Казводхоза” направил 30 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в Камыш-Самарские озера области. Отмечу, что в последние 20 лет вода в эти озера не поступала».
Кроме того, она отметила, что специалисты «Казводхоза» намерены направить паводковую воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.
«Западно-Казахстанский филиал “Казводхоза” также ведет подготовительные работы по запуску Жанибекской насосной станций. Объект перекачивает воду, подаваемую из Волгоградской области РФ, на территории 9 сельских округов Жанибекского и Бокейординского районов Западно-Казахстанской области. В этом году планируется подача 25,8 млн кубометров воды».
Также она сообщила, что для подготовки к поливному сезону, филиал «Казводхоза» «Большой Алматинский канал им. Д. Конаева» провел ремонт 30 гидропостов, в том числе гидропоста на Куртинском водохранилище.
«А филиал “Казводхоза” по Павлодарской области продолжает попуски воды в Шидертинскую систему лиманного орошения. На сегодня принято 40,4 млн кубометров воды, обводнено 11,5 тысяч гектаров лиманов. Проводится обводнение Колыбаевской системы лиманного орошения. Охвачено 800 гектаров лиманов».
По ее данным, на Беловодском групповом водопроводе ведется обслуживание систем оборотного водоснабжения, проверка магистральной сети и, в случае необходимости, откачка талых вод из колодцев. Также идет строительство дамбы на насосной станции № 1 для защиты от возможных паводков.
«Для улучшения подачи воды на посевные площади, филиал “Казводхоза” по Туркестанской области провел механическую очистку более 15 тысяч кубометров межгосударственного канала “Ханым”. В результате удалось очистить канал от более 17 тысяч кубометров ила. Также Туркестанский филиал забетонировал 6 км канала “Найман”, — заключила спикер.