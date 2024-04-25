Уровень воды в Балхаше поднялся на 15 см

«Отмечу, что в этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому, появилась возможность направить более 2 кубокилометров воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш. Западно-Казахстанский филиал “Казводхоза” направил 30 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в Камыш-Самарские озера области. Отмечу, что в последние 20 лет вода в эти озера не поступала».