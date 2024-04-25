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Лосиха, сбитая под Нижним Новгородом, умерла

Виновника ДТП ищут.

Лосиху сбили на 3 км обхода Кстова утром 25 апреля, сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

«После сообщения о ДТП на место прибыли главные специалисты Нижегородского межрайонного отдела Минлесхоза Нижегородской области, ветеринарный врач, сотрудники ГИБДД, руководство Кстовского охотхозяйства».

рассказали сотрудники министерства

Тушу животного уже направили на утилизацию в Кстовское госветурпавление. Виновника ДТП не установили.

Нижегородских водителей, которые записали аварию на видеорегистратор, просят откликнуться.

Ранее сообщалось, что около 48 ДТП с участием мотоциклистов произошло в Нижегородской области.