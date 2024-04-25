Дети погибли во время пожара в квартире: на месте трагедии найдена канистра с бензином

Ранее сообщалось, что Индерском районе Атырауской области 25 апреля в квартире, где случился пожар, нашли тела двоих дететй 10 и 7 лет.
«Следственно-оперативная группа районного отдела полиции установила на месте происшествия емкость с остатками горючего. 31-летний мужчина, который приобрел емкость с бензином на ближайшей АЗС, обнаружен с помощью видеокамер. Он оказался знакомым потерпевшей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан по пути следования в Уральск и водворен в изолятор временного содержания».
По данным полиции, в отношении подозреваемого зарегистрировано уголовное дело по факту убийства.
«Противоправное умышленное причинение смерти другому человеку в отношении двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, способом, опасным для жизни других людей, в условиях чрезвычайной ситуации, малолетнего лица. Санкции данной статьи предусматривают пожизненное лишение свободы», — говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Атырауской области.
Напомним, 25 апреля 05:40 часов в поселке Индербор Индерского района Атырауской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома идет возгорание. К тому времени, когда пожарные прибыли на место происшествия, квартира полностью сгорела. Тела детей нашли на месте пожара в Атырауской области В спальне квартиры обнаружены тела погибших детей 10 и 7 лет. Также 28-летняя мать детей и 30-летний мужчина найдены в бессознательном состоянии и доставлены в реанимационное отделение районной больницы.