Дети погибли во время пожара в квартире: на месте трагедии найдена канистра с бензином

Напомним, 25 апреля 05:40 часов в поселке Индербор Индерского района Атырауской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома идет возгорание. К тому времени, когда пожарные прибыли на место происшествия, квартира полностью сгорела. Тела детей нашли на месте пожара в Атырауской области В спальне квартиры обнаружены тела погибших детей 10 и 7 лет. Также 28-летняя мать детей и 30-летний мужчина найдены в бессознательном состоянии и доставлены в реанимационное отделение районной больницы.