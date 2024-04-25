Пьяного бесправника задерживали со стрельбой в Вилейском районе

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Инспекторам ГАИ пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого водителя в Вилейском районе, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел накануне, в среду 24 апреля: около 20:00 в милицию поступил звонок, что нетрезвый мужчина управляет автомобилем Toyota. На место оперативно выбыл экипаж ГАИ местного РОВД.
«Обнаружив машину, инспектор подал сигнал об остановке. Однако водитель, повредив служебное авто, продолжил движение. Началось преследование», — сказали в управлении.
Там также отметили, что нарушитель не подчинялся неоднократным требованиям ГАИ, создавал реальную угрозу безопасности других участников движения, поэтому было принято решение об использовании оружия.
Инспектор сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем несколько прицельных по колесам Toyota.
Водителя — 37-летнего местного жителя — задержали, освидетельствование показало почти два промилле. Было установлено, что мужчина никогда права не получал, а ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду.
На него инспекторы составили девять протоколов, а самого водителя отправили в изолятор временного содержания. Гражданину за совершенное грозит штраф в размере 200 базовых величин (8 тысяч рублей).