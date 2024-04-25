Жительница Кызылорды взыскала моральный вред в Т1 млн с поликлиники

В своем иске женщина указала, что проезд на общественном транспорте невозможен, она едет на такси для лечения, в настоящее время испытывает душевные и телесные страдания от действий медицинского персонала, одна нога на 2 см короче другой, у нее проблемы с ходьбой и ношением обуви, и до сих пор не в состоянии ходить. Однако, городская поликлиника не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам областного суда не удовлетворила жалобу, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.