Жительница Кызылорды взыскала моральный вред в Т1 млн с поликлиники

«По данному случаю руководством поликлиники были приняты дисциплинарные меры в отношении фельдшера и медсестры, за ненадлежащее оказание медицинской помощи. Решением суда в пользу женщины взыскан моральный вред в размере Т1,5 млн», — сказано в сообщении.
Согласно информации, жительница Кызылорды ночью вызвала на дом скорую помощь из-за болезни. По вызову прибыла группа скорой медицинской помощи городской поликлиники, где медсестра сделала обезболивающее «кетотоп» в мышцу левого бедра женщины. После ухода скорой помощи женщина не смогла встать и онемела нога. После обострения болезни и невозможности ходить, женщина обратилась в поликлинику. Врачи поставили диагноз «постиньекционная невропатия седалищного нерва» и рекомендовали провести лечение. Услышав это, женщина обратилась с заявлением в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по Кызылординской области.
«В связи с этим, проведено внеплановая проверка деятельности поликлиники, по итогам проверки установлено, что группа скорой помощи в ходе оказания первой медицинской помощи больному необоснованно вводили препарат “кетотоп”. По заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что в настоящее время у женщины имеется “нижняя невропатия левой ноги, дистальный монопарез”.
Пострадавшая является матерью четырех детей, а самому маленькому 11 месяцев. Не имеет другого источника дохода, кроме зарплаты мужа. Вследствие необоснованно введенного препарата не смогла ходить, и была вынуждена пройти лечение в течение пяти месяцев. Из-за необоснованно введенного препарата, не имея возможности заботиться о своих детях и домашних работах, женщина обратилась в Кызылординский городской суд с иском о взыскании морального вреда, указав, что меры лечения по-прежнему не дают результатов.
В своем иске женщина указала, что проезд на общественном транспорте невозможен, она едет на такси для лечения, в настоящее время испытывает душевные и телесные страдания от действий медицинского персонала, одна нога на 2 см короче другой, у нее проблемы с ходьбой и ношением обуви, и до сих пор не в состоянии ходить. Однако, городская поликлиника не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам областного суда не удовлетворила жалобу, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.