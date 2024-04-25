В Армении задержаны более 40 протестующих против делимитации границы

По данным МВД Армении, 30 человек были задержаны в Ереване, 12 — в Тавушской области. Ранее на текущей неделе в Армении задержали 29 протестующих. Демонстранты в нескольких регионах Армении блокировали трассы, в том числе международного значения.
9 апреля комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы согласовала делимитацию границ на нескольких участках. Первый пограничный столб был установлен 23 апреля.
Несколько участков на границе приведут «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в СССР на момент его распада». В соответствии с этими договоренностями Азербайджан получит четыре села, которые входили в Азербайджанскую ССР до 1990-х годов.