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В Армении задержаны более 40 протестующих против делимитации границы

Полиция Армении задержала 42 человек, которые протестовали против делимитации границы и передачи Азербайджану четырех сел, сообщили ТАСС в МВД Армении. На армяно-азербайджанской границе в Тавуше установлено 20 пограничных столбов в рамках делимитации, сообщило правительство Армении в Telegram.

Источник: AP 2023

По данным МВД Армении, 30 человек были задержаны в Ереване, 12 — в Тавушской области. Ранее на текущей неделе в Армении задержали 29 протестующих. Демонстранты в нескольких регионах Армении блокировали трассы, в том числе международного значения.

9 апреля комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы согласовала делимитацию границ на нескольких участках. Первый пограничный столб был установлен 23 апреля.

Несколько участков на границе приведут «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в СССР на момент его распада». В соответствии с этими договоренностями Азербайджан получит четыре села, которые входили в Азербайджанскую ССР до 1990-х годов.