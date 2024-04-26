В Красноярском крае простились с погибшими в Шерегеше туристами

В городе Бородино простились с двумя погибшими на горнолыжном курорте Шерегеш местными жителями. Об этом сообщил «7 канал Красноярск».
Сейчас существуют две основные версии гибели туристов. По одной, пьяный водитель влетел на идущих по тротуару пешеходов. Другие же сообщают, ссылаясь на таксиста, который чуть не стал участником ДТП, что «Приора» пошла на обгон и наехала на шедших пешком красноярцев. Позже сообщения с этой версией подозрительным образом исчезли, зато появились комментарии, что молодые люди виноваты сами — шли по дороге пьяные.
«Мама говорила, что, Саш, ты так торопишься жить? Все еще успеешь, ты же еще молодой», — цитирует телеканал родственницу погибшего Светлану.
Сообщение о смерти парня повергли его семью в ужас. Александр шел на красный диплом в педуниверситете и учил детей футболу. Влад тоже увлекался футболом и сноубордом. Леонид работает машинистом тепловоза и учится заочно в СФУ. После аварии у него амнезия, то есть, потеря памяти.
В кемеровском следственном управлении СК России заявили, что 38-летний виновник задержан. По неофициальным данным, он сотрудник полиции, занимается тыловым обеспечением.
Пока правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, врачи борются за жизнь Лени.
А те, кто хочет помочь семьям парней, могут позвонить сестре погибшего Светлане по номеру 8−923−298−26−20 и узнать, как это сделать.