В Красноярском крае простились с погибшими в Шерегеше туристами

Сейчас существуют две основные версии гибели туристов. По одной, пьяный водитель влетел на идущих по тротуару пешеходов. Другие же сообщают, ссылаясь на таксиста, который чуть не стал участником ДТП, что «Приора» пошла на обгон и наехала на шедших пешком красноярцев. Позже сообщения с этой версией подозрительным образом исчезли, зато появились комментарии, что молодые люди виноваты сами — шли по дороге пьяные.