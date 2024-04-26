Полицейский стажёр отбил омичку из рук мошенников

К счастью, Алексей смог убедить женщину, что та имеет дело с мошенниками. Схема, с помощью которой пытались обмануть омичку, состояла из двух этапов: сначала той позвонил «оператор сотовой связи» и сообщил о необходимости сменить тарифный план, а затем, через некоторое время, раздался второй звонок — от «сотрудника ФСБ», который заявил, что в результате предыдущего звонка мошенники получили доступ к её аккаунту на Госуслугах.