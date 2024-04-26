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Полицейский стажёр отбил омичку из рук мошенников

Женщина могла лишиться почти 300 тысяч рублей.

Источник: Om1.ru

Пошёл на обед в гипермаркет, расположенный на 21-й Амурской, участковый-стажёр Алексей Стасюк. Однако спокойно совершить покупки он не смог: мужчина заметил двух женщин, одна из которых пересчитывала купюры и при этом общалась с кем-то по громкой связи.

Полицейский заподозрил, что омичку могут «обрабатывать» дистанционные мошенники — и оказался абсолютно прав. Преступники только-только убедили 52-летнюю женщину снять со счёта 286 тысяч и уже предвкушали, что вскоре она отправит всю сумму им.

К счастью, Алексей смог убедить женщину, что та имеет дело с мошенниками. Схема, с помощью которой пытались обмануть омичку, состояла из двух этапов: сначала той позвонил «оператор сотовой связи» и сообщил о необходимости сменить тарифный план, а затем, через некоторое время, раздался второй звонок — от «сотрудника ФСБ», который заявил, что в результате предыдущего звонка мошенники получили доступ к её аккаунту на Госуслугах.

Родственники потерпевшей поблагодарили полицейского, сообщает пресс-служба УМВД.