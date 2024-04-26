Полицейский стажёр отбил омичку из рук мошенников

Пошёл на обед в гипермаркет, расположенный на 21-й Амурской, участковый-стажёр Алексей Стасюк. Однако спокойно совершить покупки он не смог: мужчина заметил двух женщин, одна из которых пересчитывала купюры и при этом общалась с кем-то по громкой связи.
Полицейский заподозрил, что омичку могут «обрабатывать» дистанционные мошенники — и оказался абсолютно прав. Преступники только-только убедили 52-летнюю женщину снять со счёта 286 тысяч и уже предвкушали, что вскоре она отправит всю сумму им.
К счастью, Алексей смог убедить женщину, что та имеет дело с мошенниками. Схема, с помощью которой пытались обмануть омичку, состояла из двух этапов: сначала той позвонил «оператор сотовой связи» и сообщил о необходимости сменить тарифный план, а затем, через некоторое время, раздался второй звонок — от «сотрудника ФСБ», который заявил, что в результате предыдущего звонка мошенники получили доступ к её аккаунту на Госуслугах.
Родственники потерпевшей поблагодарили полицейского, сообщает пресс-служба УМВД.