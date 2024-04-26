Глава СКР поручил разобраться со случаем нападения собаки на девочку в Волгограде

В СМИ появилась информация, что 24 марта в Волгограде бродячая собака укусила 10-летнюю девочку за ногу. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. При этом сотрудники компетентных служб не принимают мер по отлову безнадзорных собак.
В региональном СУ СКР организовали процессуальную проверку.
Глава ведомства дал указание руководителю территориального управления возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
Исполнение поручения проконтролируют представители центрального аппарата.