Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР поручил разобраться со случаем нападения собаки на девочку в Волгограде

Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о травмировании несовершеннолетней.

Источник: Волгоградская правда

В СМИ появилась информация, что 24 марта в Волгограде бродячая собака укусила 10-летнюю девочку за ногу. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. При этом сотрудники компетентных служб не принимают мер по отлову безнадзорных собак.

В региональном СУ СКР организовали процессуальную проверку.

Глава ведомства дал указание руководителю территориального управления возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения проконтролируют представители центрального аппарата.

СК