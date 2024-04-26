Во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении дрифтера: ему грозит тюрьма

«Установлено, что 27-летний водитель автомашины Toyota Mark II двигался со стороны Народного проспекта в направлении проспекта Острякова. При повороте налево он не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с транспортным средством Volkswagen Аmarok, водитель которого двигался в попутном направлении», — сообщили в пресс-службе УМВД России на Приморскому краю.