Рыбопромышленника Олега Кана приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство по найму

В феврале 2020 года Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Олега Кана, находившегося за границей. В марте 2024-го Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленнику и его окружению о взыскании в федеральный бюджет 358 млрд руб. в качестве возмещения ущерба водным биоресурсам. В ходе рассмотрения иска представители рыбопромышленника утверждали, что тот умер еще в 2023 году в Великобритании. В апреле ответчики подали жалобу на решение суда.