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Рыбопромышленника Олега Кана приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство по найму

Приморский краевой суд заочно признал рыбопромышленника Олега Кана, называемого в СМИ «крабовым королем», виновным в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в 2010 году он заказал убийство во Владивостоке предпринимателя Валерия Пхиденко, который тоже занимался рыбным промыслом. В качестве наказания Кану назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Это на два года меньше срока, запрошенного обвинением.

Источник: AP 2023

По данным следствия, «крабовый король» подозревал господина Пхиденко в причастности к покушению на свою жизнь. 29 марта 2005 года в Южно-Сахалинске около входа в офис ООО «Кондор-транспорт» в Кана несколько раз стреляли. Рыбопромышленник получил ранения грудной клетки и брюшной полости и, как считает СКР, впоследствии решил отомстить.

Согласно обвинительному заключению, Олег Кан за вознаграждение «приискал исполнителя убийства и пособника». Последний, утверждает следствие, пригласил Валерия Пхиденко на переговоры по вопросам «развития коммерческой деятельности и покровительства силовыми ведомствами». Когда в октябре 2010 года бизнесмен прибыл на место встречи к ресторану «Три богатыря», киллер застрелил его в салоне машины тремя выстрелами в голову и грудь.

В феврале 2020 года Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Олега Кана, находившегося за границей. В марте 2024-го Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленнику и его окружению о взыскании в федеральный бюджет 358 млрд руб. в качестве возмещения ущерба водным биоресурсам. В ходе рассмотрения иска представители рыбопромышленника утверждали, что тот умер еще в 2023 году в Великобритании. В апреле ответчики подали жалобу на решение суда.