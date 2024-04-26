Майнер украл у компании в Новосибирске электричество на 190 млн

Владелец майнинговых комплексов не хотел платить за электричество, поэтому обратился за помощью к 39-летнему знакомому. Тот занимал должность в профильном учреждении и подключил оборудование к высоковольтным линиям электропередачи. За это майнер выплатил ему вознаграждение.