Майнер украл у компании в Новосибирске электричество на 190 млн

После полицейской проверки выяснилось, что к сетям компании 35-летний житель Калининской района подключил нескольких криптоферм.
Владелец майнинговых комплексов не хотел платить за электричество, поэтому обратился за помощью к 39-летнему знакомому. Тот занимал должность в профильном учреждении и подключил оборудование к высоковольтным линиям электропередачи. За это майнер выплатил ему вознаграждение.
Криптофермы обнаружили на окраине Ленинского района (в лесу), на левом берегу (возле мусорной свалки), в Калининском районе (в частном секторе), а также недалеко от очистных сооружений. Полицейские изъяли всё оборудование, которое насчитывает 5 тысяч единиц.
Энергетики оценили ущерб в 197 млн рублей. Заведены уголовные дела по статьям о причинении имущественного ущерба, получении и даче взятки. Одного фигуранта отправили в СИЗО, второму выписали подписку о невыезде.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что 16 тысяч литров пива изъяли из нелегального оборота в Новосибирске.