Клещи за неделю покусали более 60 человек в Новосибирской области

C 17 по 23 апреля этого года на территории Новосибирской области зарегистрирован 61 случай укуса клещом. В Искитимском, Маслянинском районах и Бердске зафиксировано по пять подобных случаев. В Заельцовском и Ленинском — по три, в Октябрьском — 2. Семь жителей НСО столкнулись с клещами в других регионах, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.