Клещи за неделю покусали более 60 человек в Новосибирской области

C 17 по 23 апреля этого года на территории Новосибирской области зарегистрирован 61 случай укуса клещом. В Искитимском, Маслянинском районах и Бердске зафиксировано по пять подобных случаев. В Заельцовском и Ленинском — по три, в Октябрьском — 2. Семь жителей НСО столкнулись с клещами в других регионах, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
41 клеща исследовали на наличие клещевого вирусного энцефалита, все результаты были отрицательными. 37 клещей исследовали на боррелиоз, пять насекомых были носителями. 31 насекомого проверили на наличие возбудителей эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека, положительных проб не оказалось.
Напомним, двух человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит в НСО.