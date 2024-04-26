«Он сделал ужасное»: хабаровчанина осудят за ложный донос на таксиста

— Преследуя цель разыскать водителя, он обратился в отдел полиции Хабаровска с заявлением о совершении в отношении него тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.