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«Он сделал ужасное»: хабаровчанина осудят за ложный донос на таксиста

Житель Хабаровска наговорил на таксиста из-за забытого в машине телефона.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске состоится суд над 24-летним мужчиной. Прокуратура Индустриального района утвердила против него обвинение по уголовному делу о заведомо ложном доносе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В прошлом году мужчина ехал по своим делам на такси, и по своей невнимательности забыл в машине телефон.

— Преследуя цель разыскать водителя, он обратился в отдел полиции Хабаровска с заявлением о совершении в отношении него тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В чем именно обвинил мужчина таксиста, не уточняется. Полиция провела проверку, и выяснилось, что никакого преступления не было.

Теперь фигурантом уголовного дела стал сам невнимательный хабаровчанин. Дело против него направлено в Индустриальный районный суд.