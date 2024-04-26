«Он сделал ужасное»: хабаровчанина осудят за ложный донос на таксиста

В Хабаровске состоится суд над 24-летним мужчиной. Прокуратура Индустриального района утвердила против него обвинение по уголовному делу о заведомо ложном доносе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В прошлом году мужчина ехал по своим делам на такси, и по своей невнимательности забыл в машине телефон.
— Преследуя цель разыскать водителя, он обратился в отдел полиции Хабаровска с заявлением о совершении в отношении него тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
В чем именно обвинил мужчина таксиста, не уточняется. Полиция провела проверку, и выяснилось, что никакого преступления не было.
Теперь фигурантом уголовного дела стал сам невнимательный хабаровчанин. Дело против него направлено в Индустриальный районный суд.