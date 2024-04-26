Тучи насекомых атакуют жителей Туркестанской области

С наступлением тепла сельчане потеряли покой. Их буквально терроризирует мошкара. Чтобы выйти на улицу, людям приходится «вооружаться» масками и полотенцами.
«Насекомое укусило мой глаз. Теперь на этом месте появятся болячки. Проходят они не быстро, полгода нужно, чтобы излечиться», — рассказала жительница села Шенгельды Бейсенкуль Юсупова.
Проблема с насекомыми наблюдается ежегодно, а в этом году их количество непереносимо огромно. По словам сельчан, все из-за крупного водоема Коксарай, который расположен неподалеку от села.
«В прошлом году распыляли какое-то вещество, которое распространяется максимум на 5−6 метров. Результатов, как вы видите, нет. В этом году мошкары даже больше стало», — отметил житель села Шенгельды Хамит Адасканов.
Борьба с вредителями идет втрех городах и четырех района области. Для проведения работ из бюджета выделено 622 миллиона тенге.
«В районе продолжается борьба с насекомыми. Нет методов, которые позволили бы полностью уничтожить всех вредителей», — отметил руководитель отдела ЖКХ Отырарского района Саттар Налибай.
Сейчас специалисты принялись за активные исследования, которые позволили бы избавиться от назойливых насекомых. Жителям же пока придется самим бороться с вредителями.