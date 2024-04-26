На 78 млн тенге обманула жительница Костаная десятки человек

С июня 2022 года по июнь 2023-го Ф. под предлогом предоставления туристических пакетов под видом туристического агента, путем обмана и злоупотребления доверием туристов, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, присвоила денежные средства потерпевших, оплаченные за приобретение путевок в Японию, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Дубай, Египет, Таиланд, Вьетнам и т. д. , после чего распорядилась ими на иные цели", — говорится в сообщении суда. Всего от рук мошенницы пострадал 71 человек, общий ущерб оценивается в 78 млн тенге. В суде подсудимая Ф. вину полностью признала, в содеянном раскаялась и обязалась возместить ущерб потерпевшим.