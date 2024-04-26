Два миллиона отдал мошенникам иркутянин, переоформляя полис

Мужчине позвонила девушка, которая представилась представителем страховой компании и заявила, что ему нужно переоформить медицинский полис. Данные можно было поправить дистанционно, с помощью Госуслуг. Мужчина согласился, продиктовал девушке код из СМС, она поставила вызов на удержание, но не отключила микрофон и стала спрашивать, как лучше похитить деньги у её «подопечного». Услышав это, мужчина попытался заблокировать личный кабинет, но у него не получилось это сделать.