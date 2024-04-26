Два миллиона отдал мошенникам иркутянин, переоформляя полис

Мужчине позвонила девушка, которая представилась представителем страховой компании и заявила, что ему нужно переоформить медицинский полис. Данные можно было поправить дистанционно, с помощью Госуслуг. Мужчина согласился, продиктовал девушке код из СМС, она поставила вызов на удержание, но не отключила микрофон и стала спрашивать, как лучше похитить деньги у её «подопечного». Услышав это, мужчина попытался заблокировать личный кабинет, но у него не получилось это сделать.
А через некоторое время ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сказал, что от его имени поступили заявки на выдачу кредитов. Чтобы их аннулировать, нужно самому набрать кредитов и перевести на «безопасный счёт». Иркутянин так и сделал, перечислив аферистам более двух миллионов рублей.
Иркутянин в попытке переоформить страховой полис лишился двух миллионов рублей.