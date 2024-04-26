Впавшая в кому после подтяжки лица жительница Владивостока умерла

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что 58-летняя женщина во Владивостоке сделала в больнице круговую подтяжку, после чего впала в кому из-за анафилактического шока. В региональном главке СК сообщали, что местная жительница 10 апреля обратилась в ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» для проведения плановой операции, после «в результате действий работников медицинского учреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы». Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».