Впавшая в кому после подтяжки лица жительница Владивостока умерла

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Жительница Владивостока, впавшая в кому после плановой операции в местной больнице, скончалась, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что 58-летняя женщина во Владивостоке сделала в больнице круговую подтяжку, после чего впала в кому из-за анафилактического шока. В региональном главке СК сообщали, что местная жительница 10 апреля обратилась в ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» для проведения плановой операции, после «в результате действий работников медицинского учреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы». Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«Вчера женщина умерла. По результатам вскрытия будет назначена комиссионная экспертиза», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.