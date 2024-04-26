Жителю Омска грозит до года колонии за покупку поддельных прав

В Омске инспекторы ГИБДД поймали водителя с поддельным водительским удостоверением. Новый документ омич купил после того, как лишился прав.
Накануне сотрудники госавтоинспекции остановили ВАЗ-2114 на улице Мельничной в Старом Кировске. При общении с водителем легковушки правоохранители заметили, что водительское удостоверение имеет признаки подделки.
Как оказалось, в ноябре 2023 года 30-летнего омича лишили прав за повторное пересечение двойной сплошной лини. Однако через месяц мужчина приобрел новое водительское удостоверение в интернет.
За фейковые права на омича завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ («использование заведомо подложного документа»). Мужчине может грозить до одного года колонии.
Ранее мы писали, что за первые три месяца года в Омской области снизилось количество грабежей на улице, убийств и других преступлений.