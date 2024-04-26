Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителю Омска грозит до года колонии за покупку поддельных прав

Документ омич приобрел в интернете после того, как его лишили прав.

Источник: Комсомольская правда

В Омске инспекторы ГИБДД поймали водителя с поддельным водительским удостоверением. Новый документ омич купил после того, как лишился прав.

Накануне сотрудники госавтоинспекции остановили ВАЗ-2114 на улице Мельничной в Старом Кировске. При общении с водителем легковушки правоохранители заметили, что водительское удостоверение имеет признаки подделки.

Как оказалось, в ноябре 2023 года 30-летнего омича лишили прав за повторное пересечение двойной сплошной лини. Однако через месяц мужчина приобрел новое водительское удостоверение в интернет.

За фейковые права на омича завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ («использование заведомо подложного документа»). Мужчине может грозить до одного года колонии.

Ранее мы писали, что за первые три месяца года в Омской области снизилось количество грабежей на улице, убийств и других преступлений.