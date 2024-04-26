В колонию вместе: в Хабаровске завели дело на супругов-распространителей галлюциногенных грибов

В Хабаровске полиция поймала супругов, подозреваемых в распространении наркосодержащих грибов. Оперативникам поступила информация, что 23-летний мужчина и 25-летняя женщина могут быть причастны к преступлению. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Полицейские организовали проверку и взяли хабаровчан с поличным, когда они раскладывали свертки с дозами по тайникам.
— Всего оперуполномоченными было изъято семь закладок, внутри которых находились высушенные части грибов. Проведенная экспертиза установила, что грибы содержат наркотическое средство. Масса изъятого в высушенном виде составила 21,29 грамма, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчину раньше судили за кражи, женщину — за кражи и грабеж. Сейчас против них заведено очередное уголовное дело. Теперь им грозит реальный срок.