К машине бежали медики: на Воронежской в Хабаровске разбилась иномарка

Чуть поодаль на крыше лежит иномарка. Сколько человек было внутри, и серьезно ли они пострадали — пока неизвестно. На первый взгляд, удар машины о дорогу был достаточно сильным. В стороне от перевернутой машины стоит другой автомобиль, со свежими повреждениями. У машины разбита одна сторона в районе фары.