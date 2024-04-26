К машине бежали медики: на Воронежской в Хабаровске разбилась иномарка

Машина перевернута и лежит на крыше, кругом разбросаны тысячи осколков стекла, неподалеку остановились сотрудники полиции и скорая помощь. Медики практически бегут по направлению к машине, чтобы помочь пострадавшим. Страшная авария случилась утром, 26 апреля, на улице Воронежской в Хабаровске. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В распоряжении редакции появилось видео с места происшествия. Очевидцы проезжали мимо аварии и запечатлели происходящее на камеру. На кадрах видно, что на месте ДТП стоит несколько машин, патруль и скорая.
Чуть поодаль на крыше лежит иномарка. Сколько человек было внутри, и серьезно ли они пострадали — пока неизвестно. На первый взгляд, удар машины о дорогу был достаточно сильным. В стороне от перевернутой машины стоит другой автомобиль, со свежими повреждениями. У машины разбита одна сторона в районе фары.
Информация обновляется.