Загорелась адским пламенем: машина превратилась в корыто во Владивостоке

Автомобиль загорелся в районе четырех утра на стоянке возле Волкова, 3 во Владивостоке. Жители дома предполагают, что это был поджог, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, машина горела целиком, при этом огонь якобы распространился по ней сразу. Люди считают, что пожар охватил транспортное средство не просто так: вероятно, это мог быть поджог. В пресс-службе корреспонденту «КП» ответили, что информация по поводу инцидента уточняется.
Неравнодушные жители призывают людей, знакомых с ситуацией, обратиться в МЧС или полицию, чтобы рассказать об обстоятельствах произошедшего.
Ранее «КП» писала о гараже, который загорелся по неизвестным причинам. Суммарно площадь пожара достигла 50 квадратных метров.