Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загорелась адским пламенем: машина превратилась в корыто во Владивостоке

В соцсетях ищут очевидцев пожара на Волкова во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль загорелся в районе четырех утра на стоянке возле Волкова, 3 во Владивостоке. Жители дома предполагают, что это был поджог, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидцев, машина горела целиком, при этом огонь якобы распространился по ней сразу. Люди считают, что пожар охватил транспортное средство не просто так: вероятно, это мог быть поджог. В пресс-службе корреспонденту «КП» ответили, что информация по поводу инцидента уточняется.

Неравнодушные жители призывают людей, знакомых с ситуацией, обратиться в МЧС или полицию, чтобы рассказать об обстоятельствах произошедшего.

Ранее «КП» писала о гараже, который загорелся по неизвестным причинам. Суммарно площадь пожара достигла 50 квадратных метров.

пожары