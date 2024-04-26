Загорелась адским пламенем: машина превратилась в корыто во Владивостоке

По словам очевидцев, машина горела целиком, при этом огонь якобы распространился по ней сразу. Люди считают, что пожар охватил транспортное средство не просто так: вероятно, это мог быть поджог. В пресс-службе корреспонденту «КП» ответили, что информация по поводу инцидента уточняется.