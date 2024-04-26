Массовое ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло под Иркутском

Массовое ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло около Хомутово в Иркутской области. В столкновении также пострадали три легковых автомобиля. Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Информация о пострадавших, а также подробности случившегося уточняются, пишет ИА IrkutskMedia.
Напомним, что 15 апреля произошло массовое ДТП на улице Ленина в Иркутске. В центре города столкнулись троллейбус и пять легковых автомобилей, собрав «паровозик». В результате столкновения никто не пострадал. Причинен материальный ущерб.