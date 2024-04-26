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Массовое ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло под Иркутском

Подробности случившегося уточняются.

Источник: Соцсети

Массовое ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло около Хомутово в Иркутской области. В столкновении также пострадали три легковых автомобиля. Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Информация о пострадавших, а также подробности случившегося уточняются, пишет ИА IrkutskMedia.

Напомним, что 15 апреля произошло массовое ДТП на улице Ленина в Иркутске. В центре города столкнулись троллейбус и пять легковых автомобилей, собрав «паровозик». В результате столкновения никто не пострадал. Причинен материальный ущерб.