Виновному в ДТП и гибели блогера Дианы Сафаровой изменят меру пресечения. Признанный виновным в смертельном ДТП и осужденный на отбывание наказания в колонии-поселения должен был дожидаться решения по апелляции в Верховному суде под домашним арестом. Но мужчина постоянно покидает жилище и разгуливает по родному селу, сообщают жители Чишмов.
Сообщается, что очевидцы не раз жаловались на то, что видят Вадима Латыпова, приговоренного к семи годам в колонии-поселении с лишением права управления автомобилем на три года за рулем в машине без номеров, в торговых центрах и магазинах, на улицах Чишмов.
«Ранее сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РБ выявлены и задокументированы неоднократные нарушения обвиняемым избранной судом меры пресечения и установленных запретов и ограничений. Материалы о допущенных нарушениях обвиняемым направлены в Верховный суд РБ для принятия решения об изменении меры пресечения», — сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Башкирии.
Напомним, 31-летняя мать троих детей и известный блогер Диана Сафарова погибла в ночь на 9 мая 2023 года в аварии в Чишминском районе. По данным ГИБДД, ее подрезала белая Toyota и уехала. Водитель иномарки был пьян. Сафарова врезалась в забор и скончалась на месте происшествия. Девушка приходилась племянницей Народному артисту РБ Анвару Нургалиеву.