Виновному в ДТП и гибели блогера Дианы Сафаровой изменят меру пресечения

Сообщается, что очевидцы не раз жаловались на то, что видят Вадима Латыпова, приговоренного к семи годам в колонии-поселении с лишением права управления автомобилем на три года за рулем в машине без номеров, в торговых центрах и магазинах, на улицах Чишмов.