Красноярца осудили за хищение машин у подруг из соцсетей

Суд приговорил к реальному лишению свободы 35-летнего жителя Красноярска, который обманом похитил и продал машины двух своих новоиспеченных пассий. Общий ущерб составил почти 1 миллион рублей.
Как рассказали в полиции, 36-летние потерпевшие познакомились с мужчиной в апреле и июне 2022 года в интернете. В ходе переписки они сообщили ему, что у них есть автомобили.
При встрече с одной из своих будущих жертв злоумышленник предложил бесплатно помыть ей машину и сделать химчистку салона, а другой — поменять лобовое стекло. Женщины согласились и оставили свои автомобили — одна на автомойке, другая в сервисе. Вернуть их ухажёр обещал на следующий день, но в указанное время его телефон стал недоступен. Тогда красноярки сами поехали за своими машинами, но выяснилось, что их уже забрал «заботливый» знакомый.
Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и назначил ему 3 года колонии. Кроме этого, он должен выплатить одной из потерпевших около 550 тысяч рублей материального ущерба.