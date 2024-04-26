Красноярца осудили за хищение машин у подруг из соцсетей

При встрече с одной из своих будущих жертв злоумышленник предложил бесплатно помыть ей машину и сделать химчистку салона, а другой — поменять лобовое стекло. Женщины согласились и оставили свои автомобили — одна на автомойке, другая в сервисе. Вернуть их ухажёр обещал на следующий день, но в указанное время его телефон стал недоступен. Тогда красноярки сами поехали за своими машинами, но выяснилось, что их уже забрал «заботливый» знакомый.