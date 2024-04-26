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Красноярца осудили за хищение машин у подруг из соцсетей

Суд приговорил к условному лишению свободы 35-летнего жителя Красноярска, который обманом похитил и продал машины двух своих новоиспеченных пассий.

Источник: AP 2023

Суд приговорил к реальному лишению свободы 35-летнего жителя Красноярска, который обманом похитил и продал машины двух своих новоиспеченных пассий. Общий ущерб составил почти 1 миллион рублей.

Как рассказали в полиции, 36-летние потерпевшие познакомились с мужчиной в апреле и июне 2022 года в интернете. В ходе переписки они сообщили ему, что у них есть автомобили.

При встрече с одной из своих будущих жертв злоумышленник предложил бесплатно помыть ей машину и сделать химчистку салона, а другой — поменять лобовое стекло. Женщины согласились и оставили свои автомобили — одна на автомойке, другая в сервисе. Вернуть их ухажёр обещал на следующий день, но в указанное время его телефон стал недоступен. Тогда красноярки сами поехали за своими машинами, но выяснилось, что их уже забрал «заботливый» знакомый.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ранее судимого жителя краевого центра, который признался в содеянном. Выяснилось, что похищенный автомобиль Toyota Allion он продал за 140 тысяч рублей, а Toyota Ist — за 70 тысяч. В ходе следствия «Ист» изъяли и вернули владелице.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и назначил ему 3 года колонии. Кроме этого, он должен выплатить одной из потерпевших около 550 тысяч рублей материального ущерба.