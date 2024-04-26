В Башкирии на четырех реках наблюдается подъем воды

Всего с начала паводкоопасного периода поступило 951 обращение. Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечаются:
- на реке Таналык в селе Самарское Хайбуллинского района, динамика уровня воды за сутки +30 см, текущий уровень 164 см, выход реки на пойму 480 см;
- на реке Стерля в Стерлитамаке, динамика уровня воды за сутки +19 см, текущий уровень 291 см, выход реки на пойму 445 см;
- на реке Буй в Нефтекамск у села Амзя, динамика уровня воды за сутки +11 см, текущий уровень 54 см, выход реки на пойму 580 см;
- на реке Кармасан в селе Старогумерово Кушнаренковского района, динамика уровня воды за сутки +7 см, текущий уровень 88 см, выход реки на пойму 390 см.
В Уфе на реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды снизился на 18 см, текущий уровень 539 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши уровень воды за сутки снизился на 11 см, текущий уровень 510 см, выход реки на пойму 830 см.
На контроле остаются 11 ситуаций в шести районах: Бакалинский, Баймакский, Бижбулякский, Миякинский, Чишминский и город Уфа. Подтоплено 10 участков дорог, 3 низководных моста, остальные случаи, связанные с подтоплениями 1 садового дома и 804 садовых участков.