В Новосибирске задержали злоумышленников, пытавшихся ночью проникнуть в метрополитен

— Сотрудники метрополитена, УФСБ и полиции выявили и задержали злоумышленников, не допустив порчи подвижного состава метрополитена. Установлено, что несостоявшиеся вандалы предприняли ряд попыток проникновения на объекты новосибирского метрополитена, как в дневное, так и в ночное время. Также неудачей завершилась их финальная вылазка, — говорится в сообщении пресс-службы городской подземки.