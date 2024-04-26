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В Новосибирске задержали злоумышленников, пытавшихся ночью проникнуть в метрополитен

В Новосибирске сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД, а также службы безопасности метрополитена задержали двух иногородних хулиганов. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Источник: РИА "Новости"

Из сообщения следует, что в апреле двое жителей Москвы и Санкт-Петербурга попытались проникнуть в метрополитен, чтобы расписать вагоны аэрозольной краской, сфотографироваться и выложить фото в интернет.

— Сотрудники метрополитена, УФСБ и полиции выявили и задержали злоумышленников, не допустив порчи подвижного состава метрополитена. Установлено, что несостоявшиеся вандалы предприняли ряд попыток проникновения на объекты новосибирского метрополитена, как в дневное, так и в ночное время. Также неудачей завершилась их финальная вылазка, — говорится в сообщении пресс-службы городской подземки.

Обоих злоумышленников привлекли к административной ответственности на нарушение пропускного режима охраняемого объекта, самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект (статья 20.17 КоАП РФ). Кроме того, им предъявлена компенсация материального ущерба в размере 36 тысяч рублей.

Ранее «Прецедент» сообщал, что 16 тонн нелегального пива нашли на складе в Новосибирске. Редакция также писала о том, что в Новосибирске полицейские устроили рейды в местах скопления мигрантов.

Егор САФРОНОВ.