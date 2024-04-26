Директора учебного центра в Красноярске задержали по делу о продаже дипломов

45-летний директор учебного центра в Красноярске задержан по делу о продаже дипломов. Как сообщает транспортная полиция Сибири, в феврале 2024 года мужчина за деньги незаконно изготовил и передал документы, свидетельствующие о якобы прохождении обучения по специализациям «судоремонтник» и «крановщик».
В квартире директора нашли документы, офисную технику, а также печати учреждения. На основании материалов, собранных полицейскими, Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России заведено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.