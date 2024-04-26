Директора учебного центра в Красноярске задержали по делу о продаже дипломов

45-летний директор учебного центра в Красноярске задержан по делу о продаже дипломов. Как сообщает транспортная полиция Сибири, в феврале 2024 года мужчина за деньги незаконно изготовил и передал документы, свидетельствующие о якобы прохождении обучения по специализациям «судоремонтник» и «крановщик».