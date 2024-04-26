Братчанин отдал аферистам почти 2 млн при переоформлении пенсионного стажа

Код дал мошенникам доступ на портал Госуслуг, и они стали перезванивать потерпевшему от имени банка и силовых структур. Они убедили братчанина, что он стал жертвой недобросовестных сотрудников банка и убедили оформить автокредит на 1,9 миллиона и перевести на «безопасный» счёт. Мужчина так и сделал.