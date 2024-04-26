В Челябинске вспыхнуло кафе конно-стрелкового комплекса

Пожар произошёл в минувший четверг, 25 апреля, на Уфимском тракте.
— Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве. — Эвакуация не проводилась, людей в здании не было. Пожар локализован и ликвидирован.
Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.
Поздним вечером в челябинском конно-стрелковом комплексе загорелось кафе. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Масштабы возгорания вы можете оценить, посмотрев видео, которым поделилась пресс-служба областного управления МЧС.
Пожар произошёл в минувший четверг, 25 апреля, на Уфимском тракте.
— Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве. — Эвакуация не проводилась, людей в здании не было. Пожар локализован и ликвидирован.
Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.