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В Черемхово ищут водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадала 17-летняя девочка

Дорожные полицейские в Черемхово устанавливают личность водителя, по вине которого произошло ДТП на улице Строительная, сообщает ИА «ТК Город».

«Вчера (25 апреля — прим.ред.) около 11 часов утра неустановленный водитель, управлявший автомобилем “ВАЗ”, в районе дома № 7 на улице Строительная города Черемхово при осуществлении поворота налево не уступил дорогу грузовому фургону, после чего машины столкнулись. В результате аварии с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлена 17-летняя девушка-пассажир отечественного автомобиля», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.

Виновник аварии, воспользовавшись тем, что очевидцы бросились на помощь пострадавшей, скрылся, не дожидаясь сотрудников дорожной полиции.

Полиция настоятельно рекомендует водителю добровольно явиться в отдел Госавтоинспекции для выяснения всех обстоятельств случившегося и обращается к гражданам, обладающим какой-либо информацией о личности и местонахождении водителя, с просьбой сообщить об этом по телефону подразделения Госавтоинспекции МО МВД России «Черемховский» 8 (39546)5−58−06 или 02 (102 с мобильного).