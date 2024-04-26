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Перестрелка у ДК в Дальнегорске попала на видео, есть пострадавшие

Прокуратура проверяет ход и результаты расследования проверки по факту конфликта.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Дальнегорска заинтересовалась вооруженным конфликтом среди горожан, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, днем на территории возле ДК «Химик» в Дальнегорске появились два автомобиля, из которых вышли пассажиры и открыли стрельбу. После этого неизвестные скрылись.

В результате произошедшего в местной больнице с огнестрельными ранениями оказались трое человек. Остальных участников перестрекли ищут правоохранительные органы.

Прокуратура обеспечит контроль надлежащей квалификации действий участников, их задержания и привлечения к установленной законом ответственности.