Перестрелка у ДК в Дальнегорске попала на видео, есть пострадавшие

Прокуратура Дальнегорска заинтересовалась вооруженным конфликтом среди горожан, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, днем на территории возле ДК «Химик» в Дальнегорске появились два автомобиля, из которых вышли пассажиры и открыли стрельбу. После этого неизвестные скрылись.
В результате произошедшего в местной больнице с огнестрельными ранениями оказались трое человек. Остальных участников перестрекли ищут правоохранительные органы.
Прокуратура обеспечит контроль надлежащей квалификации действий участников, их задержания и привлечения к установленной законом ответственности.