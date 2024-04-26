Двое граждан пытались вывезти из Узбекистана монеты времен Петра I

По информации управления таможенного комитета Бухарской области, попытку вывоза старинных монет пресекли сотрудники пограничного таможенного поста в аэропорту Бухары. Граждане направлялись в Москву.
Экспертиза показала, что монеты были отчеканены на Екатеринбургском монетном дворе в 1751 году во времена правления Петра I.
В настоящее время древние предметы нумизматики находятся на постоянном хранении Бухарского государственного музея-заповедника.
Отметим, что по закону «О ввозе и вывозе культурных ценностей», из Узбекистана нельзя вывозить нумизматические предметы старше 50 лет.