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Двое граждан пытались вывезти из Узбекистана монеты времен Петра I

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Двое граждан пытались вывезти из страны четыре старинные монеты, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации управления таможенного комитета Бухарской области, попытку вывоза старинных монет пресекли сотрудники пограничного таможенного поста в аэропорту Бухары. Граждане направлялись в Москву.

Экспертиза показала, что монеты были отчеканены на Екатеринбургском монетном дворе в 1751 году во времена правления Петра I.

В настоящее время древние предметы нумизматики находятся на постоянном хранении Бухарского государственного музея-заповедника.

Отметим, что по закону «О ввозе и вывозе культурных ценностей», из Узбекистана нельзя вывозить нумизматические предметы старше 50 лет.