«Инвалид, доверчивый как ребенок». Белорус попал в рабство, когда выехал в Москву на заработки

Рабы-попрошайки получали еду только утром и вечером. А весь день они были обязаны стоять на своих «точках» по всему Подмосковью, куда их каждый день развозил все тот же Анатолий. Белорус целыми днями стоял вблизи ТЦ «Галерея» в Подольске. При этом еще некая Ирина отслеживала «рабочий процесс». Виктору Чикунову, как и другим пенсионерам, придумали легенду: «Умерла дочь осталось двое внуков, вот их фото, копия свидетельства о смерти — подайте, люди добрые…».