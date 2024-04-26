«Инвалид, доверчивый как ребенок». Белорус попал в рабство, когда выехал в Москву на заработки

Гражданина Беларуси освободили из рабства в Подмосковье, сообщила kp.ru.
Милиция нагрянула с обыском в квартиру гражданки Украины Натальи после обращения очевидцев на горячую линию движения «Альтернатива». Женщина расспросила дедушку-попрошайку, которого встретила на улице, мужчина сказал, что его заставляют просить милостыню.
Освобожденный 64-летний белорус Виктор Чикунов рассказал, что приехал в Москву из Беларуси — ехал на заработки, а попал в рабство. Мужчина сказал, что ему «предложили стоять с табличкой».
— У него была серьезная травма головы, он инвалид и доверчивый, как ребенок. В Беларуси, как рассказал, работал на заводе и жил в общежитии, родных нет. Уволившись с предприятия, вынужден был съехать и из общежития, поэтому терять ему было нечего, — рассказали волонтеры.
В Россию белоруса привез некто Анатолий, который поселил мужчину у своей бывшей жены, которую называл «Владимировна». У пенсионера и других жертв сразу забрали паспорта, всего их там было 7 человек.
Рабы-попрошайки получали еду только утром и вечером. А весь день они были обязаны стоять на своих «точках» по всему Подмосковью, куда их каждый день развозил все тот же Анатолий. Белорус целыми днями стоял вблизи ТЦ «Галерея» в Подольске. При этом еще некая Ирина отслеживала «рабочий процесс». Виктору Чикунову, как и другим пенсионерам, придумали легенду: «Умерла дочь осталось двое внуков, вот их фото, копия свидетельства о смерти — подайте, люди добрые…».
Попрошайки «зарабатывали» 6−8 тысяч российских рублей ежедневно, некоторые давали продукты, а кто-то перечислял деньги на номер телефона, указанный на жалостливом плакате. Все собранное попрошайки-рабы отдавали в «общак». Иначе им грозили физической расправой.
19 апреля в квартиру белорус вернулся с полицией, где сначала была только Наталья, а потом подтянулись и другие «подопечные». Из сейфа украинка достала 280 тысяч российских рублей, еще наличность привезли ее рабы.
— Я их поила, кормила, одевала. Деньги их просто у меня на сохранении лежали. Давайте договоримся? Ну хотите — отправлю всех домой? Буду сама стоять… — предлагала Наталья волонтерам.
Наталью задержали, а ее пособники на квартиру не вернулись.
Белорус написал заявление в полицию о том, что его в Подмосковье удерживали насильно.