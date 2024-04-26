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В Калининском районе машина врезалась в дерево и вспыхнула огнем

Погиб человек.

В Краснодарском крае произошло ДТП с последующим возгоранием. Авария случилась вчера вечером, 25 апреля.

Примерно в 18:40 автомобиль двигался по одной из дорог Калининского района. На подъезде к станице Андреевской водитель, находившийся за рулем машины, не справился с управлением. Иномарка съехала с проезжей части и врезалась в дерево. После этого легковушка опрокинулась и загорелась.

В результате аварии погиб 66-летний водитель Hyundai. 54-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали с различными травмами.

Обстоятельства ДТП продолжают устанавливаться. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.