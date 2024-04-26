В Калининском районе машина врезалась в дерево и вспыхнула огнем

В Краснодарском крае произошло ДТП с последующим возгоранием. Авария случилась вчера вечером, 25 апреля.



Примерно в 18:40 автомобиль двигался по одной из дорог Калининского района. На подъезде к станице Андреевской водитель, находившийся за рулем машины, не справился с управлением. Иномарка съехала с проезжей части и врезалась в дерево. После этого легковушка опрокинулась и загорелась.



В результате аварии погиб 66-летний водитель Hyundai. 54-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали с различными травмами.



Обстоятельства ДТП продолжают устанавливаться. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.