На Т2,5 млрд обманули дольщиков в Актюбинской области

«С 2019 по 2023 годы руководитель ЖК “Safina” К. и директор одного из товариществ А., обманным путем под предлогом предоставления квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в 12-м микрорайоне и “Алтын Орда” городе Актобе, завладели денежными средствами пайщиков в сумме Т2,5 млрд», — говорится в сообщении в пятницу.