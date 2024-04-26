На Т2,5 млрд обманули дольщиков в Актюбинской области

«С 2019 по 2023 годы руководитель ЖК “Safina” К. и директор одного из товариществ А., обманным путем под предлогом предоставления квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в 12-м микрорайоне и “Алтын Орда” городе Актобе, завладели денежными средствами пайщиков в сумме Т2,5 млрд», — говорится в сообщении в пятницу.
Уголовное дело расследовали при координации прокуратуры Актюбинской области.
Досудебное расследование, которое вели по пункту 2 части 4 статьи 190 (мошенничество) и части 1 статьи 279 (нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности) УК РК, завершено. Как отмечается, ход расследования был на личном контроле прокурора области Халидуллы Дауешова.
«25 апреля прокуратурой Актобе уголовное дело в отношении двух подозреваемых лиц для рассмотрения по существу направлено в суд № 2 Актобе», — уточнили в надзорном органе, призвав граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.