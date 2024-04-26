В Пермском крае арестовали подростка, который убил молодую мать

Днем 20 апреля 2024 года нетрезвый подросток, находясь в лесу в поселке Яйва, нанес несколько ударов по голове и телу девушки 2002 года рождения.
От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После убийства несовершеннолетний предпринял попытку скрыться, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.
Девушка считалась пропавшей без вести, 23 апреля ее тело нашли в лесу. После чего задержали предполагаемого убийцу. По его месту жительства провели обыск, в ходе которого изъяли улики. Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.