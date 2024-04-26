В Пермском крае арестовали подростка, который убил молодую мать

Девушка считалась пропавшей без вести, 23 апреля ее тело нашли в лесу. После чего задержали предполагаемого убийцу. По его месту жительства провели обыск, в ходе которого изъяли улики. Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.