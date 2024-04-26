Свердловский бизнесмен Малик Гайсин погасит миллионный долг предприятия перед энергетиками из своего кармана

«Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о привлечении Малика Гайсина и ООО “Корпорация “Уральский хлеб” к внебанкротной субсидиарной (из личных средств — прим. ЕАН) ответственности по обязательствам ООО “Первоуральский хлебокомбинат”. Размер требований АО “ЭнергосбыТ Плюс” к обществу составил 985 тыс. рублей”, — сообщает АО “ЭнергосбыТ Плюс”.
В “Энергосбыте” пояснили, что хлебокомбинат проходил процедуру банкротства, но процесс был прекращен из-за отсутствия денег у предприятия. После этого появилась возможность взыскать долги с контролирующих лиц.
Напомним, бывшему гендиректору завода «Исеть» Малику Гайсину предъявлено обвинение по трем статьям: по ч. 1 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размер» и ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение». Оглашение обвинения стартовало в Ленинском суде Екатеринбурга. По данным правоохранителей, с 2018 по 2019 год Гайсин выдал подконтрольным ему компаниям займы на общую сумму в 22,8 млн рублей и причинил ущерб заводу «Исеть». Похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению.
По решению суда Гайсин уже лишился завода «Исеть» и банка «Вятич». Свердловский бизнесмен владел заводом «Исеть» с 90-х и был гендиректором с 2011 года. До этого суд в Екатеринбурге удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в собственность государства акций завода «Исеть», принадлежавших компаниям бизнесмена. После ценные бумаги передали Росимуществу. Отметим, что у структур Гайсина был блокирующий пакет акций, но не весь: вторым крупным акционером оборонной «Исети» был концерн «Ростех». Национализацией имущества дело в отношении Гайсина не закончится. В рамках расследования Малика Гайсина отстранили от управления заводом и стали выплачивать ему прожиточный минимум в размере 15,6 тыс. рублей. В настоящее время Гайсин находится под домашним арестом.