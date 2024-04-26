В Петербурге застрелили вооруженного мужчину, ранившего полицейского

«Когда медики попытались вывести мужчину из квартиры для доставления в больницу, он из-под одежды достал пистолет и выстрелил в полицейского, попав ему в плечо. В ответ второй полицейский, в соответствии с законом “О полиции”, применил табельное оружие и выстрелил в сторону вооруженного мужчины», — говорится в сообщении.