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В Петербурге застрелили вооруженного мужчину, ранившего полицейского

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Полицейский в Санкт-Петербурге обезвредил вооруженного мужчину, который ранил его коллегу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как информирует ведомство, в пятницу ранним утром бригада скорой помощи прибыла по вызову в квартиру в доме 60 по Английскому проспекту, чтобы оказать помощь 42-летнему мужчине, который принял 100 таблеток от эпилепсии. Врачей вызвала его мать, а для обеспечения безопасности врачи вызвали сотрудников полиции.

«Когда медики попытались вывести мужчину из квартиры для доставления в больницу, он из-под одежды достал пистолет и выстрелил в полицейского, попав ему в плечо. В ответ второй полицейский, в соответствии с законом “О полиции”, применил табельное оружие и выстрелил в сторону вооруженного мужчины», — говорится в сообщении.

Как уточняют в полиции, от полученного ранения нападавший скончался. Сотрудник полиции в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заключают в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.