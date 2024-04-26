В Петербурге застрелили вооруженного мужчину, ранившего полицейского

Как информирует ведомство, в пятницу ранним утром бригада скорой помощи прибыла по вызову в квартиру в доме 60 по Английскому проспекту, чтобы оказать помощь 42-летнему мужчине, который принял 100 таблеток от эпилепсии. Врачей вызвала его мать, а для обеспечения безопасности врачи вызвали сотрудников полиции.
«Когда медики попытались вывести мужчину из квартиры для доставления в больницу, он из-под одежды достал пистолет и выстрелил в полицейского, попав ему в плечо. В ответ второй полицейский, в соответствии с законом “О полиции”, применил табельное оружие и выстрелил в сторону вооруженного мужчины», — говорится в сообщении.
Как уточняют в полиции, от полученного ранения нападавший скончался. Сотрудник полиции в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.
«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заключают в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.